Lettere anonime nelle cassette della posta sul programma di Mantellassi

Empoli, 21 giugno 2024 – In questi giorni sono arrivate in alcune cassette della posta di cittadini empolesi alcune lettere anonime in cui sono scritte cose false che riguardano il programma elettorale di Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra per Empoli.

"Nelle missive si sostiene, fra le altre falsità – fa sapere l’ufficio stampa in un comunicato – che il candidato avrebbe scritto all’interno del suo programma che sostiene la realizzazione di un gassificatore”.

"Dall’inizio della campagna elettorale la mia posizione è stata chiara, ho sempre detto che il gassificatore non si farà.- dichiara Mantellassi -. Ho votato in consiglio comunale il 2 dicembre del 2023 per dire no all’impianto, l’ho scritto nel programma elettorale e l’ho dichiarato in tutte le sedi e interviste fatte finora. Queste lettere anonime che alcuni cittadini mi hanno segnalato sono piene di falsità, si tratta di gesti irresponsabili che mistificano la realtà. Fatto ancora più grave perché succede alla vigilia di un ballottaggio per screditare un candidato. Voglio controbattere a queste strumentalizzazioni ribadendo agli empolesi che mi sono preso un impegno chiaro e se diventerò sindaco il mio impegno continuerà più forte e convinto di prima”.