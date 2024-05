Il ministro Tajani in città. La reunion con i candidati

Empoli, 14 maggio 2024 – La città si prepara ad accogliere un ospite illustre, in arrivo direttamente dalla Capitale: il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale nonché segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

L’appuntamento è per giovedì 16 maggio a margine di un light lunch – al ristorante Donna Riccarda – con i simpatizzanti e i candidati sindaco in primis di Empoli, ovvero il candidato della coalizione di centrodestra Simone Campinoti, e dell’Empolese Valdelsa che il suo partito ha deciso di sostenere. Un paio di ore all’incirca per una conviviale dal doppio importante significato politico che sarà occasione per confrontarsi sui grandi temi e sulle sfide elettorali sempre più vicine. Ne parlerà anche e soprattutto nella veste di leader FI.

L’onorevole, del resto, nelle scorse settimane ha annunciato la propria candidatura alle prossime Europee e ieri a Roma ha aperto ufficialmente la campagna elettorale.

"Mi candido profondendo tutte le mie forze senza mai rinunciare o far passare in secondo piano il ruolo di ministro degli Esteri e vicepremier – aveva dichiarato sciogliendo le riserve sulle sue ambizioni –. Se un segretario di partito non ha il coraggio di mettersi alla guida di chi gli dà fiducia, non è un buon segretario. Puntiamo in alto. Il voto dato al nostro partito, del resto, è la risposta giusta ed è anche l’unico voto utile". Poche parole, tanta energia e tanta determinazione, quelle stesse che, molto probabilmente, cercherà di trasmettere agli amministratori territoriali e agli aspiranti tali.

La città sarà blindata: previsto un autentico dispiegamento di forze per garantire che la visita avvenga in totale sicurezza.

Dal punto di vista strategico, ecco un altro “bel colpo“ messo a segno da Forza Italia che sabato sera ha portato in città anche la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, che ha partecipato alla presentazione della lista di FI-Simone Campinoti sindaco, insieme al segretario regionale Marco Stella e allo stesso candidato.

Ora addirittura un ministro tra i più in auge. Quella di Empoli, però, non sarà l’unica tappa toscana della giornata: al mattino, infatti, Tajani sarà all’hotel Palazzo di Livorno e nel pomeriggio all’hotel Villa Medici di Firenze per un colloquio con le associazioni di categoria.