Castelfiorentino, la candidata a sindaco del centrodestra è Susi Giglioli

Castelfiorentino, 14 febbraio 2024 – Sarà Susi Giglioli la candidata sindaco del centrodestra unito a Castelfiorentino (Firenze) alle prossime elezioni amministrative. Giglioli, 56 anni, che aveva già corso cinque anni fa, è attualmente consigliera comunale e capogruppo della Lega, ed è stata già candidata nel 2019 con la Lega e una lista civica ottenendo il 21,60% dei voti contro il 69,47% del sindaco uscente del Pd Alessio Falorni. La sfida sarà con Francesca Giannì, candidata per il Partito democratico.

Alle precedenti amministrative Giglioli era arrivata seconda col 21,60 per cento dei voti, dietro a Alessio Falorni, che aveva ottenuto il il 69,47 per cento dei consensi.

Nel 2020 è stata anche candidata alle elezioni regionali in quota Lega nella circoscrizione Firenze 3, raccogliendo circa tremila preferenze.

Nel 2014 fu capolista e successivamente presidente dell'Associazione civica Insieme per Cambiare che appoggiò il candidato sindaco a Castelfiorentino Carlo Andrea Zini. Giglioli è sempre stata il primo nome per il centrodestra locale e si presenta come una candidatura unitaria di tutta la coalizione: ha infatti ottenuto il sostegno di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

La sua candidatura sarà presentata ufficialmente sabato 17 febbraio alla presenza dell'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi e degli altri rappresentanti territoriali della coalizione.