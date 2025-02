Al teatro Il Momento va in scena "L'Elisir d'amore"

Empoli, 4 febbraio 2025 – Un'occasione per ascoltare la grande musica, un'occasione per riscoprire un melodramma in due atti celebre in tutto il mondo. Sabato 22 febbraio 2025, il teatro Il Momento, in via del Giglio 59 a Empoli, ospiterà "L'Elisir d'amore" di Gaetano Donizetti. L'appuntamento, promosso dall'associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e con il contributo del Ministero della cultura, è alle ore 21. Il giorno seguente, alle 16, sarà invece in scena al teatro Giuseppe Verdi a Casciana Terme (info e prenotazioni https://shorturl.at/ZTy7m ) fra gli eventi della stagione teatrale 2024/25 a cura dell’Associazione Internazionale di Teatro Guascone.

L'Elisir d'amore è un melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. La storia ruota attorno alle vicende del contadino Nemorino, innamorato di Adina e incapace di dichiararsi. L'equilibrio viene bruscamente interrotto con l'arrivo di Dulcamara che, fingendosi un dottore, vende a Nemorino un fantomatico elisir d’amore. L'opera è andata in scena per la prima volta il 12 maggio del 1832 a Milano, al Teatro della Cannobiana e da allora è diventata una delle più amate.

In scena Vittoria Brugnolo, che dà vita al personaggio di Adina, Filippo Pina Castiglioni come Nemorino, Lorenzo Martinuzzi come Belcore, Carlo Morini nel ruolo di Dulcamara e Anna Capoferri che è Giannetta. Con loro il Coro Il Contrappunto e Nicoletta Cantini al clavicembalo. Le musiche sono a cura dell'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, nata nel 2024 in occasione del centenario della morte del celebre compositore da un protocollo d’intesa fra l’associazione Il Contrappunto e il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Maestro direttore e concertatore è Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico de Il Contrappunto, la regia è di Franco Spina. Le scene sono curate da Giacomo Callari mentre le realizzazioni sartoriali sono de Il Chiacchierino Costumi.

Il costo dei biglietti dello spettacolo empolese è di 15 euro intero e di 10 euro ridotto, per Over 65 e Under 18. Ingresso gratuito per persone con disabilità e Under 12. I biglietti, acquistabili anche in biglietteria il giorno dell'evento, sono disponibili in prevendita su www.ciaotickets.com al link https://shorturl.at/6tdVQ e alla Libreria Rinascita in via Ridolfi 53 a Empoli.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.associazioneilcontrappunto.com e sui canali Facebook e Instagram dell’associazione, inviando una mail all’indirizzo [email protected] o chiamando il 338 1065260.

"Questo evento apre il nuovo anno di attività de Il Contrappunto - sottolinea Damiano Tognetti, direttore artistico dell'associazione culturale fondata dal Maestro Andrea Mura - Un anno nel segno della musica e della cultura per tutti. "L'Elisir d'amore" è un'opera lirica che non ha bisogno di presentazioni e siamo felici di proporla con un cast importante all'interno di un fine settimana davvero ricco per Il Contrappunto. Il 23 febbraio, oltre alla replica del melodramma di Donizetti a Casciana Terme, prenderà il via a Empoli la rassegna “Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto”: porterà al teatro Il Momento, per cinque domeniche consecutive, musica classica e momenti di convivialità. Vi aspettiamo”.