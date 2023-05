A Empoli torna Ludicomix, festival della cultura pop

Empoli, 22 maggio 2023 – Torna a Empoli, il 27 e 28 maggio, l'appuntamento con Ludicomix, il festival della cultura pop alla sua 18esima edizione. Principale fulcro dell'evento è il Palazzo delle Esposizioni dove saranno presenti stand relativi a fumetti, graphic novel, giochi da tavolo, videogiochi, action figure e gadget, con dimostrazioni dal vivo. Al Parco Mariambini verrà allestito un Fantasy park con numerose attività e stand tematici relativi alla fantascienza.

In piazza della Vittoria Spleen Orchestra darà vita sabato a uno spettacolo teatrale dedicato alle atmosfere dei film di Tim Burton e la domenica si terranno una gara di cosplay e doppiaggio dal vivo. Coinvolti in questa edizione anche gli Atenei di Firenze e Pisa per una conferenza sui temi dell'Edutainment e dei social ospitata al Museo del vetro. Al Chiostro degli Agostiniani, infine, è di scena il festival dell'illustrazione, con artisti provenienti da tutta la Penisola.

“In questi anni, abbiamo attraversato con sguardo curioso il mondo dell’hobby e della cultura pop, spaziando fin quanto ci era consentito e portando Empoli, la nostra città, in mondi di cui anche lei era inconsapevolmente curiosa e affascinata”, sottolinea con emozione Tommaso Alderighi, presidente dell’associazione.

Generazioni sono cresciute facendo la loro prima esperienza di questo caleidoscopico mondo alla nostra Ludicomix, sviluppando poi quello che nel resto del mondo è diventato un trend topic, perché il mondo della fantasia, del possibile, della passione per scienza e fantastico declinato in mille modi è diventato il linguaggio con cui leggere un futuro a volte spaventoso se non lo si sa affrontare con lo spirito dell’avventura”.