Vigili, concorso sospeso L’alluvione frena l’iter

EMPOLESE VALDELSA

Il concorso è sospeso. E l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori di polizia locale è rinviata. La selezione avviata dal’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa avrebbe dovuto permettere l’immissione nell’organico, da tempo in sofferenza, di nuove forze in campo. Purtroppo, però, l’iter è stato stoppato. Il motivo? È legato agli eventi alluvionali che a partire dall’inizio dello scorso mese di maggio hanno colpito molte zone d’Italia e in particolare una vasta area dell’Emilia Romagna. Con il decreto legge 612023 è stato stabilito tra gli "interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza" la sospensione "per il periodo dal primo maggio al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del primo maggio avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territorio colpiti dall’alluvione, di tutti i termini, inclusi quelli relativi alla presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali". Essendo quello pubblicato dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa un bando aperto a candidati provenienti da tutta Italia la procedura è stata sospesa fino alla fine del mese di agosto. I candidati residenti o domiciliati nelle zone alluvionate potranno presentare la domanda nel mese di settembre. Ovviamente tutti coloro che avevano presentato la propria candidatura entro il 15 giugno – termine ultimo fissato per inviare la domanda – verranno avvertiti dello slittamento delle prove. L’eventuale prova preselettiva, infatti, avrebbe dovuto svolgersi a partire da oggi.

Il tema delle assunzione di personale nel corpo della polizia municipale è una delle questioni più annose che riguardano l’ente di piazza della Vittoria. Più volte i sindacati hanno alzato la voce denunciando le mancate promesse. L’ultima levata di scudi è di fine aprile con la Cgil che snocciolava numeri inferiori rispetto a quelli attesi. "Dovevano diventare 105 entro

la fine del 2023, ma nella migliore delle ipotesi saranno soltanto

96". Anche la Uil rincarava la dose sulla carenza di personale. "Nessun passo avanti è stato fatto da quando la funzione è stata trasferita all’Unione di Comuni". A seguire, il Comune di Empoli, ha fatto sapere che entro la fine dell’anno verranno assunte sei nuovi agenti impegnati all’interno del territorio comunale.

Irene Puccioni