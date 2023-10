Va a Trivia l’immobile di via Bovio

Il prestigioso immobile di via Bovio a Castelfiorentino sarà la nuova sede della locale associazione Trivia, che realizza numerosi eventi e animazione sul territorio. L’atto è stato firmato ieri in Comune in seguito alla proposta dell’associazione di farsi carico delle spese per gli interventi di ristrutturazione, di cui l’immobile necessita per essere reso agibile e utilizzabile, in cambio della possibilità di utilizzarla come propria sede. "Sono particolarmente contento di questo accordo – ha commentato sui social il sindaco Alessio Falorni –, che restituisce uno spazio bellissimo alla comunità castellana, anima un pezzo del nostro Centro, e sostiene l’attività di una associazione importante del nostro territorio. Una vittoria per tutti, insomma".