"Unione dei Comuni?. Si riveda l’assetto"

Daniele Bagnai, consigliere comunale del centrodestra per Montelupo,

va all’attacco sull’Unione dei Comuni. "Un processo istituzionalmente incompiuto di cui va deciso il destino – incalza Bagnai – Ormai da anni si va avanti per forza d’inerzia, mostrando palesemente incertezze circa la bontà dell’istituzione anche da parte delle stesse amministrazioni comunali che ne fanno parte, che, pur avendo tutte pro tempore il medesimo indirizzo politico, non sembrano aver trovato intese significative per dare un assetto significativo e funzionale all’organismo". Bagnai auspica poi un "esame realistico che analizzi l’anomalia istituzionale dell’Unione Empolese Valdelsa che ha un bacino d’utenza superiore a tantissime ex province. Una puntuale erogazione dei servizi affidati non può prescindere da una gestione strutturata".