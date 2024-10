Una Torre di storie a palazzo Leggenda

Proseguono le iniziative della biblioteca Fucini di Empoli per bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Il primo appuntamento è per domani alle 17 a Palazzo Leggenda con "Una torre di storie", letture dai 4 agli 8 anni. Giovedì prossimo, sempre alle 17, spazio poi alla prima tappa di un viaggio nel mondo dei fumetti e dei manga giapponesi, per apprendere tecniche di disegno e storytelling che rendono unica la nona arte. In ogni laboratorio i partecipanti (11-15 anni) approfondiranno disegno anatomico, recitazione e caratterizzazione dei personaggi, disegno prospettico, composizione della tavola e tutto ciò che serve per creare la propria storia a fumetti. Venerdì alla stessa ora ecco "Dal libro al fare…Pelosi, striscianti, umidi o rumorosi", letture e laboratori dai 4 agli 8 anni. Due, infine, gli incontri di sabato 5 ottobre. Alle 10.30 torna i "Baby m-Assaggi…Animali alla moda" dedicato all’età 18-36 mesi, mentre alle 16.30 nella stanza dell’albero di Palazzo Leggenda ci sarà "Dal libro al fare. Un Pensiero Speciale!". Saranno realizzati biglietti pop-up divertenti oppure scritte filastrocche in rima per celebrare i propri insegnanti. Un modo unico per ringraziarli nel giorno a loro dedicato. L’attività è riservata a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0571 757873 o scrivere a [email protected].