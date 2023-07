Una scarpetta per tre La fiaba di Cenerentola secondo ’Matutateatro’

Primo appuntamento nelle frazioni con la rassegna “Il paese dei raccontatori“ a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, che si inserisce nel ricco programma del cartellone dell’estate empolese “Stasera esco“. Si parte questa sera alle 21.30 a Pagnana nei giardini di piazza Arno con “Una scarpetta per tre“, una produzione della compagnia Matutateatro di Latina. In scena Agnese Chiara D’Apuzzo, Zahira Silvestri e Julia Borretti dirette da Titta Ceccano. Uno spettacolo ispirato alla conosciutissima fiaba di Cenerentola, adatto ad un pubblico di famiglie che si diverte seguendo i diversi livelli del noto racconto, che prende strade originali senza rinunciare alla morale classica. Nella casa di Cenerentola imperversano la matrigna e le sorellastre che vessano di continuo la povera ragazza fino all’arrivo in scena di una fata smemorata... Una fiaba in forma di farsa. Un’occasione per le tre attrici di misurarsi con una storia universalmente nota che diviene materiale d’improvvisazione e canovaccio.

Lo stesso spettacolo verrà riproposto domani alle 21.30 ai giardini del Largo della Resistenza in centro a Empoli.