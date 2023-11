Un nuovo allarme per il meteo. La zampata della pioggia. Allagamenti e rami caduti

L’allerta codice prevista per lunedì scorso è passata a codice giallo dalla notte fino alla mattina di ieri. Per le piogge e le forti raffiche di vento anche l’Empolese Valdelsa ha avuto i suoi disagi. Sono trenta le richieste di intervento pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco di Firenze per alberi e rami caduti e danni da acqua. Tra i comuni interessati, Castelfiorentino, Cerreto Guidi e Gambassi Terme. Il maltempo ha interessato sopratutto la Valdelsa con l’attivazione del Centro Operativo Comunale per la pianificazione e gestione dell’emergenza a Certaldo. Per un paio di ore, Castelfiorentino è stato al centro della perturbazione; il sindaco Alessio Falorni si è reso disponibile a raccogliere segnalazioni sulle criticità. Che non sono mancate. Intorno alle 21,15 di lunedì sono caduti rami sulla 429 a Cambiano e a Petrazzi. Fino alle 21,45 si sono registrate diverse criticità sull’illuminazione alle rotonde; spente quella in corrispondenza della Tamoil, quella di Castelnuovo e quella del Giglio. L’allagamento più significativo sul territorio castellano si è verificato su via Samminiatese, prima dell’ingresso nella frazione di Dogana.

La pioggia caduta a Montelupo (12.8 millimetri in un quarto d’ora e 28 in un’ora) ha causato allagamenti stradali, una cantina danneggiata e problemi in alcune case di via Salvemini e Via Marconi, nonché la mancanza di elettricità nella frazione di Pulica. Il forte vento ha causato anche la caduta di un albero sulla sede stradale di via Malmantile. A Empoli, centro storico - secondo i dati forniti dall’azienda Pontormeteo - l’acqua si è fermata al di sotto dei 30 millimetri, a Capraia e Limite sono caduti 13.2 millimetri di pioggia, a Cerreto Guidi 13.6, a Gambassi Terme 14.8, a Montaione 16.4, a Castelfiorentino 17.6 e a Vinci 20.8. E non è ancora finita. "Seguiranno altre perturbazioni come quella tra domani e venerdì, potenzialmente più importanti dal punto di vista degli accumuli di acqua - conferma Gordon Baldacci del Servizio Metereologico di Pontorme - Dal punto di vista delle precipitazioni finalmente siamo in linea con la stagione. Per le temperature invece siamo ancora fuori media di parecchi gradi, ragione per la quale le perturbazioni trovano molta energia in atmosfera. Per i prossimi sette giorni non si intravede stabilità".

Ylenia Cecchetti