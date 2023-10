Un fontanello installato a Castelnuovo

Secondo fontanello di acqua ad alta qualità realizzato da Acque nel Comune di Castelfiorentino. Dopo quello attivato nel 2009 in via Roosevelt nel capoluogo, infatti, oggi alle 18.30 ne verrà inaugurato un altro in via Roma nella frazione di Castelnuovo d’Elsa, alla presenza del sindaco Alessio Falorni e dei rappresentanti del gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdelsa. Il fontanello, come tutti gli altri impianti progettati da Acque, erogherà gratuitamente acqua della rete “immediatamente buona da bere” grazie a un sistema che elimina il cloro assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta.