Ubriaco travolge l’ambulanza che sta soccorrendo i feriti. Tragedia sfiorata

Empoli (Firenze), 23 ottobre 2023 – In totale il numero dei feriti ammonta a sette e tutti trasferiti in codice giallo, ma ricostruendo la dinamica di quando accaduto nella notte tra ieri e oggi, lunedì 23 ottobre, lungo la Sp 11 che collega Empoli alla frazione di Marcignana si può parlare davvero di tragedia sfiorata. Un mezzo condotto da un 30enne, risultato poi positivo all’alcol test, ha infatti centrato in pieno un’ambulanza dell a Pubblica Assistenz a impegnata in un soccorso, causando la rottura della pedana e il ferimento dello stesso conducente.

Il mezzo con a bordo i volontari era intervenuto in seguito ad un incidente che aveva visto coinvolte tre autovetture all’altezza di una rotonda. Una di queste, tamponata, aveva invaso l’altra corsia ed era finita addosso ad un’altra macchina che viaggiava nella direzione opposta. Uno scontro che aveva causato dei feriti, ma niente di particolarmente drammatico.

L’ambulanza si trovava quindi parcheggiata in mezzo alla strada e i volontari erano usciti per soccorrere i feriti. In quel momento un’auto proveniente da Empoli ad altissima velocità ha centrato in pieno il mezzo di soccorso, causando la rottura della pedana. Per fortuna la sua corsa si è arrestata, ma questo ha richiesto l’intervento di altre ambulanze (sei in totale) per portare tutti i feriti – compreso il conducente risultato poi positivo all’alcol test – all’ospedale San Giuseppe.

Alla fine sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi, oltre all’automedica.