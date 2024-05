Truffatori in agguato. L’appello

Proseguono senza sosta le ricerche del balordo che sabato mattina ha aggredito alle spalle una 68enne per portarle via la borsetta con soldi e cellulare. La donna stava camminando da sola lungo il via dell’ex Opg, a Montelupo, diretta al vicino ufficio postale proprio per versare la somma necessaria per pagare l’affitto. Pochi attimi e un uomo l’ha raggiunta da dietro strattonandola. Lei è caduta sbattendo la testa e perdendo i sensi mentre lo scippatore si dava alla fuga con la refurtiva. Superato lo choc e ritrovate le forze ha avuto le ultime energie per arrivare fino alla caserma e denunciare: i militari dell’Arma non hanno perso un attimo e sono impegnati da quell’istante a visionare le telecamere lungo la via per raccogliere elementi utili a rintracciare il bandito.

Intanto è notizia di ieri la presenza di un malintenzionato che si aggira tra Empoli e Vinci avvicinando le persone con la scusa di chiedere lavoro. Ma poi, con un abbraccio, portare via monili alle vittime prescelte.

Sono già un paio le segnalazioni arrivate alla nostra redazione e diffuse anche sui social. Un modus operandi non nuovo, purtroppo. Brutti episodi da raccontare – e da denunciare subito alle forze dell’ordine per dar loro modo di agire – per mettere in guardia altre potenziali vittime.

La raccomandazione è sempre la stessa: non dare confidenza agli sconosciuti e prestare massima attenzione.