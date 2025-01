"Trofeo di Natale". Montelupo campione

Le recenti feste sono state assai dolci in casa Asp Montelupo. Durante la sosta dei vari campionati, infatti, la società della città della ceramica si è tolta la bella soddisfazione di vincere con la squadra Under 16 il prestigioso "Trofeo di Natale" a Rovereto. Alla manifestazione hanno infatti partecipato sedici dei migliori club provenienti da tutta Italia e le classe 2009 dell’Asp Montelupo hanno sbaragliato la concorrenza vincendo tutte e otto le gare disputate. Nonostante vari acciacchi di stagione e piccoli infortuni, le giovani bianco-rosso-blu non si sono lasciate intimorire da nessuna delle avversarie che hanno affrontato, con tutte le atlete che hanno fatto la propria parte, giocando da vera squadra.

Al cardiopalma la finale disputata al Pala-Rovereto contro l’Argentario Trento, vinta due set a zero ma dopo una seconda frazione estremamente combattuta. Nel primo set infatti l’Asp Montelupo domani chiudendo 25-19, ma nel secondo arriva la reazione delle padrone di casa che prendono il sopravvento portandosi subito in vantaggio di 10 punti e mantenendolo fino al 16-6. Quando il destino della finale sembrava ormai essere il tie-break, però, ecco la rimonta delle ragazze capitanate da Scali e Palmerini, che grazie anche all’ottima gestione del momento da parte di coach Niccolò Fantini riescono a riportarsi in parità a quota 23. A questo punto Trento accusa il colpo, mentre le montelupine ci credono sempre di più chiudendo il conto sul definitivo 27-25.

"È stata una gioia immensa, per la società, ma soprattutto per le ragazze e coach Fantini – commenta il direttore sportivo dell’Asp Montelupo, Alessandro Salvadori –. Da ringraziare la nostra tifoseria che, seppur ristretta, non ha mancato di farsi sentire in tutto il torneo. Adesso, però, dobbiamo concentrarci sui play-off". Queste le protagoniste: Vittoria Barbetti, Ginevra Bagni, Giulia Chechi, Alice Dri, Sara Leonessi, Alessandra Magazzini, Asia Martini, Chiara Palmerini, Sofia Ruggero, Elena Scali, Viola Stovini e Ginevra Valleggi. Simone Cioni