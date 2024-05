Tragedia sfiorata a Limite. Ciclista precipita nel dirupo. Recuperato con l’elisoccorso

Una bella domenica di sole, una mattinata ideale per un’escursione in bici. Peccato per un ciclista amatoriale l’uscita abbia rischiato di trasformarsi in un dramma.

Il 60enne si è infortunato a seguito di una caduta durante una corsa in mountain bike, mentre percorreva un sentiero impervio. E si è quindi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, per poterlo poi soccorrere. Questa la disavventura vissuta nella mattinata di ieri da un ciclista, il quale a seguito dell’accaduto è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso per ricevere le cure del caso. Un episodio che si è concretizzato ieri sul territorio comunale di Capraia e Limite, segnatamente in San Martino in Campo, poco prima delle 11: l’uomo stava percorrendo in bicicletta una zona impervia, quando ad un certo punto sarebbe caduto dal mezzo.

Il conseguente impatto con il terreno gli ha causato un infortunio che non gli ha permesso di riprendere la pedalata e la morfologia dell’area ha reso difficoltoso l’arrivo dei mezzi di soccorso. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze: i pompieri del distaccamento di Empoli hanno rintracciato il ferito, ma le caratteristiche della zona hanno reso davvero arduo l’arrivo di un’autoambulanza.

È stato quindi allertato l’elisoccorso Pegaso, con i sanitari che dopo esser stati verricellati hanno raggiunto il ciclista. E quest’ultimo, una volta esser stato stabilizzato ed aver ricevuto le prime cure necessario, è stato recuperato dall’elicottero per essere trasportato al Cto di Careggi – in codice rosso per i traumi subiti –, dove sarà sottoposto ad esami più approfonditi.