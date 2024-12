Tracciato pedonale fino al museo. Nel piano nuove barriere stradali

Un’operazione da 395mila euro, che rispetto al progetto originario sarà implementato da una serie di barriere stradali volte a tutelare l’utenza pedonale nei tratti al di fuori del centro abitato. Sono le novità relative al tracciato pedonale che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrà collegare Montespertoli capoluogo al Centro per la cultura della vite e del vino "I Lecci", la cui progettazione è stata affidata dal Comune a uno studio di Empoli la scorsa settimana. Si tratta di un’opera in programma dal 2020 per un importo iniziale di 305mila euro, con il rincaro dei materiali edili ed il Covid che avevano tuttavia finito con l’allungare le tempistiche.

L’ente aveva inoltre richiesto un contributo ministeriale volto a coprire i lavori nell’annualità 2023, che non è tuttavia stato richiesto. Il lavoro dovrebbe quindi essere effettuato con fondi comunali derivanti dalle opere di urbanizzazione e nelle scorse settimane era arrivato anche il via libera dalla Città Metropolitana: trattandosi di un intervento che riguarda anche tratti di propria competenza, la Metrocittà aveva richiesto sia di modificare la denominazione del progetto da "percorso pedo-ciclabile" a percorso pedonale" sia di "introdurre nella progettazione una barriera stradale tipo guardrail a protezione del nuovo marciapiede fuori dal centro abitato". Richieste che saranno integrate negli elaborati progettuali, con l’iter burocratico che dovrebbe a questo punto concludersi entro i primi mesi del 2025.

G.F.