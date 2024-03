Torna "Musical-Mente". Eventi alla Rsa Le Vele

Si chiama "Musical-Mente", è alla seconda edizione e va in scena alla Rsa Le Vele. Sabato 23 marzo ci sarà il primo dei cinque incontri della rassegna promossa dalla cooperativa Colori in collaborazione con l’associazione Canto Rovesciato e con il patrocinio del Comune. Il primo appuntamento, introdotto e guidato dal maestro Simone Faraoni, è un incontro-concerto con Ensemble Volumi Sonori. Prossimi appuntamenti venerdì 12 aprile, lunedì 13 maggio, venerdì 24 maggio e sabato 8 giugno. Le Vele hanno già ospitato grandi eventi musicali. Qualche anno fa anche gli artisti del Maggio Musicale Fiorentino, regalando agli ospiti della residenza sanitaria una serata davvero magica. Con sede a Fucecchio Le Vele è una struttura d’eccellenza che dispone di 60 posti letto, 2 moduli residenziali per anziani non autosufficienti, un modulo di alta intensità riabilitativa ed un modulo di media intensità temporaneo. La Rsa ospita, inoltre, il centro diurno "Le Mimose" per autosufficienti con 30 posti accreditati.