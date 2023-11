Tentativi di truffa. Nuovi casi a Certaldo

Nuovi tentativi di truffa. Stavolta si segnalano casi a Certaldo. A lanciare l’allarme è Enel Energia attraverso una nota: "In seguito ad alcune segnalazioni di tentativi di truffa telefonici e porta a porta a Certaldo, Enel Energia torna a fornire consigli utili sul territorio per difendersi dalle truffe a domicilio, telefoniche e online in materia di energia elettrica e gas". Enel specifica che "se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’azienda bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti". Per ulteriore verifica, si può chiamare il numero verde allo 800900860.