’Suoni dai balconi’ alla stazione. Musica da un terrazzo di via Sani

La musica torna a diffondersi nel quartiere stazione con ’Suoni dai balconi’. Alle 16.30 su un terrazzo in via Sani 13, per l’ultima data in cartellone, si esibisce il trio composto da Chiara Bigi, Benedetta Mazzacani (flauti) e Francesca Troilo (arpa). Un viaggio musicale tra eleganza e raffinatezza, che unisce la delicatezza dei flauti e la magia dell’arpa, esplorando le opere di compositori come Bizet, Dubois, Doppler e Kohler. Un’esperienza sonora che evoca atmosfere incantate e suggestive, capace di trasportare il pubblico in un raffinato intreccio di armonie e melodie senza tempo. Un’occasione imperdibile per scoprire l’intimità e la ricchezza di questi strumenti in un repertorio che spazia tra classicismo e impressionismo. Per la sesta edizione, Suoni dai Balconi si è confermata un’originale formula di ascolto: gli artisti si esibiscono dai balconi come su un palcoscenico, mentre il pubblico assiste – liberamente - al concerto con il naso all’insù. Il programma musicale, affidato anche quest’anno a Mirco Ghirardini, ha previsto concerti in luoghi nascosti e suggestivi della città. L’edizione 2024 della rassegna ha coinvolto i quartieri della stazione storica e di Santa Croce.