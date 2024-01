Stangata sull’Rc auto. Aumenti (quasi) ovunque. Ecco la mappa dei rincari

A livello regionale, oltre 67mila automobilisti che nel corso del 2023 hanno dichiarato un sinistro stradale con colpa, vedranno peggiorare la propria classe di merito. Ma gli aumenti del premio assicurativo riguarderanno in molti casi anche gli utenti virtuosi e nello specifico anche l’Empolese Valdelsa, con il picco negativo che tocca Cerreto Guidi, uno dei comuni della zona più colpiti dall’alluvione dello scorso novembre con tanti cittadini che hanno già dovuto mettere mano al portafoglio per riparare i danni subiti dalle proprie auto. Gli ultimi dati in merito all’Rc auto sono stati pubblicati nei giorni scorsi dall’osservatorio di Facile.it. Per quel che riguarda l’Unione dei Comuni, la situazione è più che mai variegata: ci sono Comuni che vanno in controtendenza, con i residenti che si troveranno a sostenere in media un costo minore per assicurare i propri mezzi rispetto al dicembre del 2022. All’elenco manca il dato di Montaione, ma il trend generale parla di rialzi tutt’altro che contenuti.

L’incremento più vistoso riguarda senza alcun dubbio Cerreto Guidi: stando sempre all’ultima rilevazione di Facile.it, adesso il premio assicurativo ammonta mediamente a 1.082 euro. I cerretesi si trovano a quanto pare a dover corrispondere una somma superiore addirittura al 124% rispetto a quella che avrebbero pagato poco più di dodici mesi fa. Se Cerreto rappresenta un caso-limite, non è andata benissimo nemmeno a Montespertoli: prendendo come riferimento il medesimo periodo, l’aumento è stato del 63%, con il valore del premio assicurativo attuale attestatosi sui 592 euro.

Il podio locale del ’caro Rc auto’ è completato da Castelfiorentino, l’aumento è stato del 46% per una spesa media attuale di 757 euro. Da segnalare anche la situazione di Fucecchio, che con 719 euro ha fatto registrare un +43%. A seguire, ecco Capraia e Limite (626 euro, per un incremento del 39%) ed Empoli (674 euro, +26%). Montelupo e Vinci procedono più o meno a braccetto: in tutti e due i Comuni il costo dell’Rc auto è aumentato del 19%, ma i montelupini pagheranno 502 euro e i vinciani 570.

Due, infine, le realtà comunali che hanno visto un’inversione di tendenza: gli automobilisti certaldesi pagheranno in media 537 euro, ovvero il 4% in meno rispetto a poco più di un anno fa. E a Gambassi, il decremento è stato ancor più accentuato: 479 euro e -8%. "La tendenza al rialzo non sembra mostrare segni di rallentamento - ha spiega Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it - l’inflazione, che nel nostro Paese rimane ancora su livelli elevati, gioca un ruolo chiave sia sul costo di riparazione delle auto sia sul costo medio dei sinistri, fattori che inevitabilmente pesano sull’aumento delle tariffe Rc auto. In un contesto caratterizzato da continui incrementi, quindi, confrontare le offerte presenti sul mercato è indispensabile per risparmiare e contrastare futuri rincari".

Giovanni Fiorentino