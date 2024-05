Sosta selvaggia a Fibbiana. La zona sportiva resta bloccata. Mezzi di soccorso in difficoltà

Da un lato una viabilità alternativa che liberi il centro di Fibbiana dal traffico, anche in caso di chiusura della Fi-Pi-Li. Dall’altro, la previsione di zone di sosta per gli appassionati sportivi in modo da risolvere il problema della ’sosta selvaggia’ che i residenti avrebbero più volte segnalato nei pressi del campo da rugby (soprattutto durante le partite). Sono le richieste avanzate da Federico Pavese, candidato a sindaco di Monteluponelcuore, per quanto concerne la frazione. Criticità emerse nel corso di un incontro con la cittadinanza svoltosi nei giorni scorsi, durante il quale gli abitanti di Fibbiana hanno posto l’accento sul blocco che si forma nella zona sportiva durante gli incontri di rugby a causa delle numerose auto parcheggiate non sempre negli spazi consentiti. Che finiscono talvolta con il creare addirittura impedimento anche al passaggio dei mezzi di soccorso.

"La ’sosta senza regole’ costituisce violazione alle norme del codice della strada – ha detto Pavese – e in caso di ritardo nel soccorso a causa delle auto posteggiate in modo da impedire la circolazione delle ambulanze, non è da escludere la responsabilità di chi ha l’obbligo giuridico di intervenire. Penso servano aree di sosta dedicate al pubblico ospite, da segnalare con apposita segnaletica e preventivo avviso alle società interessate". Pavese ha infine proposto, anche alla luce della futura viabilità legata al ponte Fibbiana – Limite, lo studio e la messa a punto di un nuovo percorso atto ad alleggerire la circolazione veicolare su Fibbiana.

Giovanni Fiorentino