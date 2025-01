Sono richieste due figure per interventi formativi

Si ricercano due educatori per interventi su tematiche quali educazione all’alimentazione, al diritto, civica, nonché razzismo e inclusione e tematiche di genere, da svolgere nelle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2024-25, nel comune di Empoli. Richiesta Laurea (anche triennale) in materie scientifico/ambientali/naturalistiche o socio-politiche e curriculum attinente alle tematiche oggetto di insegnamento. Richiesto un impegno di almeno 3 mattine a settimana: offerto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in modalità part-time, della durata dell’anno scolastico. Necessaria esperienza pregressa nella mansione e possesso di patente B e di auto propria per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Per candidarsi alla posizione è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro entro il 30 gennaio.