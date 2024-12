Sei pini pericolanti in via Redi, c’è la soluzione: in arrivo 16 nuovi alberi

Abitanti del quartiere di Ponzano, in particolare la zona che fa capo a via Redi, sono tornati a bussare alla porta delle istituzioni (già in passato c’erano state segnalazioni), e sotto l’albero hanno trovato la risposta: il Comune di Empoli ha approvato il progetto esecutivo e l’aggiudicazione dei lavori per la sistemazione dell’area verde di via Francesco Redi. Da anni difatti vengono segnalati problemi per i sei pini presenti nell’aiuola centrale che da tempo hanno sollevato e spaccato il manto stradale e i marciapiedi con le radici, mentre con la loro chioma sovrastano i tetti degli edifici creando disagio, pericolo e danni comprovati alle proprietà private, ai veicoli e anche ai pedoni.

La giunta ha ascoltato i pareri di molti residenti di via Redi e delle zone circostanti (via Edison, via Pasteur, via Targioni Tozzetti e via Sauro), e ha espresso la volontà di riqualificare l’area sostituendo i pini e provvedendo a una piantumazione che, come spiegato nel Patto del Verde, vada a compensare non con il numero di alberi rimossi ma con la quantità di Co2 compensata dagli stessi alberi. E’ l’informazione portata dall’assessora alla transizione ecologica, Laura Mannucci.

Si è dunque previsto di piantare 16 alberi tra lecci, frassini, noccioli, aceri, ornielli, ginko e farnia, al posto dei pini. Gli alberi verranno piantati anche nella vicina via Cavallotti. Il progetto per l’area di Ponzano, del valore di 35mila euro, prevede anche la rimozione della pavimentazione e dei cordoli del marciapiede, la rimozione della terra con riporto di terra buona per le nuove piantagioni, infine il reimpianto con cura post trapianto per un anno. A essersi aggiudicato l’appalto è la ditta ‘Mauro Guidoni’ di Pistoia. Secondo quanto affermato dall’assessore ai lavori pubblici, Simone Falorni, la situazione odierna di rischio (caduta rami e strada dissestata) riguarda oltre 450 famiglie che vivono o transitano da via Redi, abitando in quelle zone.