Saluti a messer Carnevale con giochi, sfilate, mascherine e spettacoli

Ci siamo, il Carnevale 2025 sta per finire, ma all’appello manca ancora un’importante celebrazione. Benvenuto al Martedì Grasso, che si festeggerà oggi tra sfilate spettacolari e appuntamenti colorati in diversi comuni dell’Empolese Valdelsa. C’è l’ultimo evento del cartellone "Mela Ridens - Un altro Carnevale", la novità di Empoli dedicata alle mascherei e alle arti di strada. Alle 17 al Cenacolo degli Agostiniani tutti invitati a "MelaSpasso": la Compagnia delle Mele aspetta chi vorrà vestirsi in maschera per un pomeriggio di musica, spettacoli e magia. L’ingresso è libero e si potrà assistere, prima della sfilata, al carosello teatral-musicale "I Musicanti di Empoli. Carnevale in Biblioteca!" a cura de La Valigia Blu. Ultimo giorno per la mostra a cielo aperto delle 17 mele dislocate in vari luoghi della città, un modo per salutare la prima edizione della manifestazione promossa dal Comune di Empoli con la Regione Toscana. Festa anche a Certaldo Alto con la seconda edizione del "Carnevale Ohana", l’occasione oggi per vivere una giornata tra giochi, spettacoli e sorrisi. Largo a maschere e divertimento: il ritrovo è alle 14 in piazza della Libertà. A Vinci invece c’è attesa per il "Carnevale dei ragazzi", edizione 2025, organizzato dalla parrocchia di Santa Croce in Vinci. Dalle 14,30 alle 20 piazza della Libertà si trasforma nella casa delle maschere e dei giochi con tante occasioni di divertimento a ingresso gratuito. In occasione di questo evento, alcune strade del capoluogo saranno interessate da modifiche temporanee della viabilità (tutte elencate nel sito web del Comune), precisamente in piazza della Libertà, via Giovanni XXIII, via Piumati e via Pierino da Vinci. Occhio ai divieti; per permettere il passaggio ai carri allegorici, la circolazione verrà temporaneamente sospesa da via Limitese (Spicchio) a piazza della Libertà (Vinci capoluogo) dalle 12, e nel percorso inverso dalle 16. Tutti pazzi per il Martedì Grasso anche a Montaione. Il centro storico si veste a festa dalle 15,30 con un programma ricco di sorprese: non mancheranno l’angolo truccabimbi, il gioco della pentolaccia e frittelle e cenci per una merenda golosa da condividere con gli amici.

Y.C.