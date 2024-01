Salotto Negroni re della Toscana. Premio per i cocktail più buoni: "Uno stimolo a fare sempre meglio"

Il "Salotto Negroni 1919" è il miglior cocktail bar della Toscana. Questo, se non altro, è il responso emerso al termine degli "Il Forchettiere Awards", che hanno incoronato l’attività commerciale di Certaldo gestita da quasi un decennio da Cosimo Neri. Si tratta di un concorso che premia annualmente i migliori esercizi commerciali toscani attivi nel campo della gastronomia. A votare sono sia gli utenti che una giuria composta da esperti, con i vari locali suddivisi in più categorie. E fra i premiati figura anche il locale certaldese, con il titolare che si preparerà peraltro a ricevere fra qualche giorno un nuovo riconoscimento. "Personalmente sono "stra-soddisfatto" – ha commentato Neri – perché la valutazione teneva conto di requisiti come qualità, servizi ed ospitalità. Per me una soddisfazione doppia, in quanto non siamo particolarmente attivi sui social network".

Una particolarità del bar riguarda anche il servizio di catering, che si avvale di auto e mezzi d’epoca dal quale Neri (insieme al dipendente e ai collaboratori del locale) spillano i drink richiesti. "Un servizio che offriamo dalla fine della primavera a settembre, spostandoci fino alla Val d’Orcia – ha spiegato – e che è particolarmente apprezzato soprattutto dai turisti stranieri, che rappresentano in quel caso circa l’ottanta per cento della nostra clientela". Anche il sindaco Giacomo Cucini si è complimentato per il successo. "Anche in questo settore Certaldo ha tanto da dare – le sue parole – grazie alla professionalità e alla dedizione di Cosimo, il cui valore era già noto a tutti. E che per noi è solo stato confermato". Non si tratta dell’unico premio: lunedì prossimo, il Salotto Negroni dovrebbe entrare per il secondo anno nella "Guida BlueBlazeR" dei migliori cocktail bar d’Italia, nel corso di una cerimonia che si terrà a Firenze. "Riconoscimenti che fanno indubbiamente piacere, ma che dovranno esserci da stimolo per continuare a lavorare come stiamo facendo, ogni giorno – ha chiosato Neri, guardando oltre – con la stessa passione che abbiamo sempre messo in campo. E che i clienti ci hanno evidentemente riconosciuto".

Giovanni Fiorentino