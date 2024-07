Pioggia di eventi per tutti i gusti, mostre e sagre antichissime. Così la tradizione guarda al futuro

Empolese Valdelsa, 17 luglio 2024 – Estate è sinonimo anche di sagre. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, cenare sotto un cielo stellato è uno dei metodi per combattere l’afa. E in attesa dei prossimi grandi appuntamenti del territorio, dalla Festa dell’Unicorno di Vinci a fine mese al Beat Festival di Empoli tra agosto e settembre, sono ancora diverse le possibilità nel circondario di gustare prodotti tipici all’aperto. A Massarella di Fucecchio, per esempio, fino a domenica è possibile gustare la tradizionale zuppa dell’omonima sagra, giunta alla sua 53esima edizione. Oltre alla ‘regina’ della festa sarà naturalmente possibile cenare con i migliori piatti della cucina toscana (prenotazioni a [email protected]), con tanto di intrattenimento. Dalla "Serata Massigiana" di domani con cabaret e musica alle tre serate di RB Festival, in collaborazione con La Limonaia di Fucecchio. Sempre nella città del palio, la prossima settimana dal 26 al 28 luglio sarà poi protagonista un’altra Contrada. Alla Ferruzza andrà infatti in scena la 17esima Sagra della Bistecca. Ad allietare i partecipanti ci saranno venerdì il Doc Duo, sabato il tributo musicale a Renato Zero di Daniele Serpi e domenica 28, per il gran finale, GG & Live.

Calendario di appuntamenti ricco anche a Montespertoli, dove proprio oggi parte un’altra tappa della kermesse "A Veglia sulle aie". Stavolta ad aprire le porte della propria cantina sarà la Tenuta Moriano, con un programma per palati sopraffini fino a martedì prossimo 23 luglio. Domani, per esempio, è prevista una cena tra gli ulivi dell’azienda, mentre venerdì sarà la serata di vino e pizza con musica dal vivo. Domenica invece il grande protagonista sarà il tartufo, a partire da una dimostrazione di ricerca. Per informazioni e prenotazioni 0571 657631 o al 334 1558798, oppure [email protected].

Passiamo poi a Cerreto Guidi, dove è in corso di svolgimento fino a domenica la tradizionale Sagra del papero e del cinghiale, organizzata dal locale Circolo Arci Luigi Rossetti per il 25esimo anno. A chiusura della manifestazione nel week-end il gruppo G.A.C.E.B. organizzerà la consueta esposizione di trattori d’epoca con la tradizionale aratura in notturna. Pochi chilometri più in là, nel medesimo territorio comunale, la Festa dell’Unita animerà anche negli ultimi due fine settimana di luglio il Circolo Arci Tozzini di Lazzeretto con pizzeria, griglieria, bomboloni, vini di aziende locali e birre artigianali. In questi ultimi otto giorni è prevista anche tanta musica con il clou venerdì 26 luglio con il "Mamamia in tour" official. Festa dell’Unità presente anche a Castelfiorentino dallo scorsa settimana e fino al 28 luglio, al parco Roosvelt. È la 75esima edizione. Oltre ai consueti dibattiti, spazio anche ai più piccoli con giochi da tavolo ma anche a concerti di musica rock e alla ruota della fortuna.

Simone Cioni