Rivoluzione per le corse degli autobus

Servizio extraurbano; c’è un’importante modifica da segnalare che riguarda gli studenti di Montelupo. Autolinee Toscane, infatti, ha annunciato che la Linea 48 subirà un cambiamento di orario nel servizio usato in prevalenza dagli studenti diretti a Empoli. Il transito dalla frazione di Fibbiana (via del Piano, via del Ponte Nuovo, via Lavagnini, via delle Croci) sarà a partire dalle 7.15 in direzione Montelupo anziché alle 7.24 nel senso inverso, come in vigore fino alla giornata di ieri. In conseguenza di questa modifica, gli studenti diretti a Empoli non potranno utilizzare le fermate in via G.Bruno e via Banti (percorso soppresso). Dovranno utilizzare le fermate, rispettivamente in via Fratelli Cervi (zona San Quirico) e via delle Croci. A partire da oggi gli studenti residenti nella MetroCittà di Firenze che frequentano un istituto superiore possono richiedere il Bonusback Tpl, un rimborso fino al 40% del costo dell’abbonamento annuale o trimestrale al trasporto pubblico.