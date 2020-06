Montelupo Fiorentino (Firenze), 10 giugno 2020 - Paura alla stazione ferroviaria della città della ceramica. Lunedì, 8 giugno, intorno alle 22, una giovane donna è stata aggredita e derubata del suo telefono cellulare. A dare l'allarme, chiamando il112 è stato un passante che ha sentito la ragazza gridare.

Allo scalo montelupino è accorsa la pattuglia del Radiomobile: gli uomini dell’Arma si sono prontamente attivati per ricostruire che cosa fosse avvenuto. La giovane, neanche ventenne, residente in zona, era appena scesa dal treno quando si è consumata la rapina. Si è incamminata verso l’uscita della stazione, è stata avvicinata da un uomo, un soggetto straniero stando a quanto da lei raccontato, che l’ha strattonata per poi strapparle lo smartphone di mano e scappare via.

La giovane, comprensibilmente spaventata e sotto choc, non avrebbe riportato ferite. I carabinieri della Compagnia guidata dal maggiore Daniele Riva hanno dato subito il via alle indagini necessarie a individuare l’autore del grave episodio.