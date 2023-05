Quasi mille frane attive La Valdelsa è la più fragile

EMPOLESE VALDELSA

Sono quasi mille – 976 dagli ultimi aggiornamenti – e tutte in classe 4, ovvero il livello di pericolosità più elevato. Stiamo parlando delle frane attive presenti sul territorio dell’Empolese Valdelsa. Sorvegliate speciali, perché continuano a muoversi rappresentando un rischio laddove intorno ci sono abitazioni, terreni coltivati, strade o sotto servizi. La concentrazione maggiore dei movimenti franosi è in Valdelsa. È in particolare nel territorio comunale di Montespertoli che il terreno ’non tiene’ e scivola. Disseminate un po’ ovunque, sono 296 le frane attive attenzionate dalla Sistema di Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa. Non è molto ’stabile’ neppure il territorio di Certaldo dove i movimenti franosi censiti e sotto i riflettori sono 370. Ma perché la Valdelsa è così particolarmente fragile? La risposta è nella morfologia del territorio, come spiega Monica Salvadori, geologa presso l’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa. "I terreni dove affiorano i sedimenti sabbiosi-argillosi del Pliocene Inferiore sono più suscettibili ai movimenti franosi proprio perché erodibili dagli agenti atmosferici e soprattutto dall’acqua – spiega l’esperta –

Questi terreni, soprattutto in collina dove sono morfologicamente più esposti (pendenze e acclività), quando vengono erosi perdono la loro consistenza e tendono a franare più facilmente. Sul tutto il nostro territorio – sottolinea Salvadori – stiamo lavorando molto per la prevenzione e per la protezione civile".

Continuando ad osservare la mappa del Circondario anche il territorio collinare di Cerreto Guidi conta un consistente numero di frane attive: 142. Nel comune di Vinci ne sono invece state censite 57. Sono 40 i momenti franosi in classe 4 nel comune di Empoli. Quello di Capraia e Limite ne ha sul proprio territorio 32. Si passa a 20 nel comune di Fucecchio. Castelfiorentino ha al momento 4 frane attive. Cinque movimenti franosi con il livello di pericolosità più alto sono presenti rispettivamente nei comuni di Gambassi Terme, Montaione e Montelupo Fiorentino.

Irene Puccioni