Presepio poliscenico animato. Lavori in corso per stupire

"Il presepio poliscenico animato si sta preparando per la quarta edizione. Ringrazio il presepista Tommaso Cei e tutti coloro che ne rendono possibile la realizzazione e l’allestimento". Lo ha annunciato il vice sindaco Edoardo Antonini, confermando così l’appuntamento con l’iniziativa che ormai dal 2021 è diventata un "classico" delle festività natalizie. Il ’cantiere’ del presepe che entro la prima settimana del prossimo dicembre troverà spazio presso la Misericordia di Limite in via Matteotti, ha appeso il cartello ’lavori in corso’, ma le prime statuette sono già state realizzate. "Sarà a mio avviso un’edizione bella e particolare, perché il presepio verrà sostanzialmente raddoppiato a livello di superficie: sarà più grande rispetto al passato e questo permetterà di inserire scenografie più dettagliate con nuovi personaggi, ambientate nell’anno zero – ha aggiunto il vice-sindaco – ma sarà anche un presepe ’identitario’, con riferimenti al territorio: ci sarà qualche riferimento alla tradizione cantieristica e remiera di Limite, ad esempio. Oppure rimandi ad aspetti legati alla terracotta, per quanto riguarda Capraia".