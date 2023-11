Presepe animato. Il miracolo artistico di Alfredo e Lelio Rossi

Doppio appuntamento al Santuario di San Donato a Livizzano nel weekend. La frazione di Pulica, Montelupo Fiorentino, si accende grazie all’estro e alla creatività dei fratelli Rossi. La storia del Presepe animato di Pulica viene da lontano e richiama alla mente Don Mario Boretti che per 58 anni fu parroco proprio di San Donato a Livizzano e Santa Maria a Pulica.

Don Mario ha lasciato un segno indelebile in tutta la comunità, e non solo. Uno di questi segni è il Presepe animato che tuttavia, complici il tempo e la pandemia, aveva necessità di essere riportato a nuova vita. A rendere possibile il ‘miracolo artistico’ saranno Alfredo e Lelio Rossi.

Il primo è da anni prezioso punto di riferimento del Santuario di Pulica, il secondo, maestro ceramista conosciuto da tutti a Montelupo. Insieme i due hanno realizzato ex novo il Presepe che sarà inaugurato sabato alle 17 alla presenza, tra gli altri, del Cardinale Ernest Simoni e del parroco Don Cristian Meriggi. Un evento nell’evento, perché dopo la presentazione del capolavoro artigianale, verrà tagliato il nastro della mostra di pittura "Arte in Lockdown" di Lelio Rossi. E c’è grande attesa per l’evento.

L’artista, già Cavaliere del Lavoro, metterà in mostra 24 opere realizzate con delle piastre di ceramica refrattaria, comunemente usate nei forni per cuocere gli oggetti di ceramica. Per la decorazione si è avvalso, con i pochi mezzi di cui poteva disporre nel periodo del lockdown, di una tecnica decorativa mista. Le opere sono state tutte realizzate, infatti, nel periodo del confinamento domestico.

