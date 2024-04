Portafogli rubato allo Street Food

Una disavventura che lascia l’amaro in bocca. Sabato sera alla Street food festival, andato in scena con grande successo nel Parco di Serravalle a Empoli, il furto di un portafogli ai danni di una nostra lettrice. La stessa che racconta di una manolesta che le avrebbe sotratto il borsello in pochi minuti lungo il percorso tra il parcheggio e gli stand.

"Non mi sono accorta di nulla fino al momento di dover pagare qualcosa – racconta la signora Marianna –. Non è tanto il danno dei soldi, mi interessa riavere i documenti miei e di mia figlia e le foto di famiglie, che rappresentano il bene più prezioso. Lancio l’appello a chi lo trovasse: è un portafogli grande, scuro, di pelle simil consumata".

Per segnalazioni: cronaca.empoli@

lanazione.net.