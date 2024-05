"Poesia Silent" i versi sono immagini

CERTALDO

Anni dedicati alle bambine e ai bambini e a come far conoscere loro la letteratura, la storia, l’arte e la scienza tramite dei volumi che potessero riportarli in una direzione ludica. Un progetto di poesia che è valso alla Federighi Editori di Certaldo uno dei più prestigiosi riconoscimenti nazionali dedicati ai giovani e alla creatività. Oggi la casa editrice distribuisce in tutta Italia e si prepara ai mercati internazionali grazie al progetto "Poesia Silent" in cui anche la poesia, oltre alla prosa, diventa strumento di apprendimento per i bambini. Il progetto è stato realizzato a seguito del riconoscimento del bando nazionale "Per Chi Crea" del Ministero della Cultura e di Siae per promuovere la creatività e sostenere i giovani autori under 35. I primi due albi scelti per inaugurare questo percorso sono "La guerra di Piero" di Fabrizio De André e "La pioggia nel pineto" di Gabriele D’Annunzio, a cura dell’illustratrice milanese Elisabetta Capelli. Le due opere prevedono un susseguirsi di illustrazioni ad alto carattere emozionale. Pagina dopo pagina, senza l’uso di parole o con poche parole e molte illustrazioni poetiche, vengono descritti i versi della canzone in un libro e della poesia nell’altro. Gli albi saranno distribuiti in tutte le librerie d’Italia, ma anche online e nei bookshop dei più importanti musei d’Italia.