Piscina Fiammetta. Gestione in house per il nuovo impianto

I lavori relativi alla piscina Fiammetta dovrebbero concludersi alla fine del prossimo anno lasciando alla cittadinanza (che intanto dovrebbe continuare a beneficiare dell’impianto attuale sino al 30 ottobre prossimo) un impianto totalmente rinnovato. E a gestire la nuova struttura potrebbe essere "Farmacie di Certaldo", la partecipata del Comune già affidataria del servizio di farmacia comunale. E’ quanto si evince da una determina comunale dello scorso martedì, nella quale viene confermata la volontà dell’amministrazione di lasciare Aquatempra a favore di un’altra soluzione di gestione. Il Comune sta infatti guardandosi intorno: non per il 2025, in quanto sarà (salvo sorprese ad oggi impronosticabili) ancora Aquatempra a gestire l’attuale piscina. Ma per l’anno successivo: ad oggi il recesso da Aquatempra dovrebbe diventare esecutivo dal 1 gennaio del 2026, proprio quando nelle intenzioni dell’amministrazione il nuovo impianto natatorio dovrebbe entrare a regime. L’idea al momento in pole position è quella di affidare la gestione della nuova Fiammetta ad una società "in house". Proprio come Farmacie di Certaldo, alla quale servirebbero nel caso una serie di modifiche alla ragione sociale (nulla di insormontabile tuttavia, sulla carta).

L’alternativa è quella di affidarla ad eventuali società sportive potenzialmente interessate, come la Certaldo Nuoto. Saranno le prossime settimane a sciogliere il nodo. "I lavori per la piscina stanno proseguendo. Stiamo valutando soluzione di gestione alternative, in vista dell’entrata in funzione della nuova piscina – ha confermato a tal proposito il sindaco Giovanni Campatelli – i prossimi mesi serviranno proprio a valutare le varie opzioni sul tavolo, a mio avviso tutte valide. Aquatempra? Al momento la nostra intenzione resta quella di recedere".

G.F.