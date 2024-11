Piazza Boccaccio, corsa contro il tempo per i mercatini di Natale

I lavori stanno proseguendo e l’obiettivo sarà quello di concludere l’intervento in corso su Piazza Boccaccio entro la prossima settimana: l’intenzione è quella di far sì che il secondo appuntamento con i mercatini natalizi fissato per sabato prossimo possa tenersi proprio in piazza, dopo che il primo si è svolto in via 2 Giugno. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale, facendo così il punto per quel che riguarda lo stato d’avanzamento del cantiere del centro urbano. Con particolare riferimento alla piazza, con Più Certaldo che nei giorni scorsi ha posto l’accento sui ritardi evidenziati dal cantiere rispetto alla data del 15 novembre precedentemente indicata. La giunta fece sapere circa un paio di settimane fa come lo slittamento di qualche giorno fosse dovuto anche al fatto che l’impresa edile si sia trovata a non poter lavorare per un certo periodo a pieno organico, a causa della temporanea defezione di alcuni operai dovuta a motivi di salute. Una problematica emersa ad inizio mese, ma che sarebbe comunque stata ormai del tutto risolta. Altre opere collaterali verranno inoltre effettuate a piazza già aperta: il Comune ha ad esempio previsto alcune limitazioni temporanea alla circolazione in via Roma e via IV novembre (dalle 22 del 3 dicembre prossimo alle 9 del 4 dicembre successiva) per permettere le ricollocazione dell’edicola in piazza Boccaccio. E intanto, mercoledì prossimo, dovrebbero essere presentate alla presenza del sindaco Giovanni Campatelli, del vice-sindaco Simone Scardigli e dell’assessore alla cultura Clara Conforti le iniziative del cartellone di eventi "A Certaldo puoi… Vivere il Natale!", redatto con le attività del Ccn ConCertaldo e con le associazioni del territorio. Senza dimenticare l’accensione dell’albero di Natale, programmata ad oggi per la prossima domenica. Il quadro è ormai quasi del tutto delineato: manca solo la piazza, per il decollo definitivo.