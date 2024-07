Per un’ora d’amore nelle pagine di Pulixi

EMPOLI

Continuano le serate culturali nel giardino del Torrione di Santa Brigida a Empoli. Stasera alle 21.30 il giornalista Domenico Iannacone presenterà il suo spettacolo "Che ci faccio qui, in scena", in cui trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Domani alla stessa ora, invece, spazio a Piergiorgio Pulixi (nella foto) e al suo libro "Per un’ora d’amore". L’evento è a cura della Libreria Rinascita di Empoli, con Lucia Vagnoli, storica libraria della libreria di via Ridolfi, e Teresa Delogu, a sua volta per tanti anni nella squadra della Rinascita, dialogheranno con l’autore per presentare la sua ultima opera. Già 14 anni fa, in occasione dell’edizione 2010 di Viruslibro Festival Pulixi, allora un giovane e promettente scrittore, fu ospite della Libreria Rinascita intervistato proprio da Vagnoli e Delogu. Nato a Cagliari nel 1982, Pulixi fa parte del collettivo di scrittura Mama Sabot, scrive per le pagine culturali de La Nuova Sardegna e insegna scrittura creativa e tecniche di narrazione per il comparto Education di Feltrinelli. "Per un ora d’amore" è un romanzo noir ambientato a Milano dove torna protagonista il fortunato personaggio ideato da Pulixi, il criminologo Vito Strega, alle prese con una serie di femminicidi che stanno scuotendo la città.