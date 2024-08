Carmine, il pasticciere d’oro. Negozio in vendita dopo il lutto. Il tam tam in paese per riaprirlo

Montelupo Fiorentino (Firenze), 27 agosto 2024 – Un’attività che, dopo essersi ampliata, aveva chiuso i battenti per la morte prematura del titolare che vi aveva infuso impegno ed entusiasmo: una scomparsa che aveva destato grande dolore in tutto il Valdarno. E la Pasticceria Vittoria, fino a non molto tempo fa tra le più apprezzate a Montelupo dagli amanti dei dolci, è adesso in vendita con la speranza che l’eventuale acquirente possa tornare a farla rivivere con la stessa passione della vecchia proprietà. Lo ha deciso la famiglia di Carmine Longobardi, l’ex-proprietario dell’esercizio commerciale deceduto improvvisamente lo scorso dicembre: il post con l’annuncio è diventato virale in poche ore sui social per il desiderio di veder rivivere quel luogo magico.

Aveva 58 anni e viveva a Samminiatello e aveva aperto nel 2021 il proprio laboratorio di pasticceria in via Fratelli Cervi, dopo aver a lungo gestito un negozio simile a Firenze. Successivamente, con il supporto della moglie, aveva poi implementato il proprio lavoro, aggiungendo alla produzione di dolci anche la somministrazione in loco.

L’ex-sindaco Paolo Masetti (nella foto), nel porgere la proprie condoglianze ai familiari di Longobardi nelle ore immediatamente successive alla sua dipartita, lo aveva definito "un ottimo pasticciere, una brava persona che se n’è andata troppo presto per un malore improvviso". Adesso l’auspicio della famiglia Longobardi è evidentemente che possa palesarsi qualcuno di altrettanto appassionato per poter idealmente riallacciare quel filo tagliato all’improvviso dalla sorte.

G.F.