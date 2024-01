Parti in aumento al San Giuseppe

EMPOLI

Negli ultimissimi giorni dell’anno c’è stato un bel movimento al “Punto nascite“ di Empoli. In un paio di giorni sono nati nove bambini facendo chiudere il 2023 con 979 nuovi bebè. Al 29 dicembre scorso erano infatti 970 i bambini partoriti nell’ospedale cittadino, di cui 500 maschi e 470 femmine. Nel consuntivo finale 597 sono bimbi italiani e 373 stranieri. Rispetto allo scorso anno c’è stato un incremento di 38 fiocchi, tra rosa e azzurri. Il 2022 si era infatti chiuso con 941 nascite. Una bella soddisfazione dunque per il reparto diretto dal dottor Matteo Pieri che può contare su uno staff ben collaudato composto da 14 medici, 38 ostetriche, 16 Oss ed ausiliarie. Nel corso dell’ultimo anno il Punto nascite di Empoli ha anche aumentato e riorganizzato le sedute dell’ambulatorio gravidanze a rischio e potenziato l’ambulatorio prechirurgico ostetrico, il tutto finalizzato a ridurre il tasso di taglio cesareo. In puerperio è stato attivato l’ambulatorio “puerperale neonatale” dove tutte le pazienti vengono inviate, nel post partum, per la presa in carico territoriale sia della donna sia del neonato. Sempre in puerperio per le donne che presentano fattori di rischio, è stato attivato l’ambulatorio di “cura e riabilitazione del pavimento pelvico”.