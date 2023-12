Nuovo parcheggio e più spazi verdi

Nuovo parcheggio e più verde pubblico a San Quirico in Collina: è l’esito della "restituzione" in corso, al Comune, per una lottizzazione nella frazione di Montespertoli le cui case accolgono ulteriori famiglie. Si tratta delle opere di urbanizzazione in via Primo Conti. L’area di sosta, per alcune decine di auto, consente così di non ‘pesare’ su altri parcheggi nel paese, oltretutto già sistemati negli anni scorsi. Al patrimonio del Comune è acquisita anche nuova viabilità di raccordo in sicurezza con il centro del paese e soprattutto con la Sp 81 via Romita. Ci sono poi 622 metri quadrati di nuovo verde pubblico. Il Comune ha approvato in questi ultimi giorni lo schema di contratto. Previste novità sostanziali a breve sulla precisa consistenza delle opere di urbanizzazione.