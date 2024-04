Nuove assunzioni, ma non bastano

EMPOLESE VALDELSA

Trentuno medici da destinare all’emergenza urgenza. L’Asl Toscana centro ha già fatto richiesta ad Estar, l’ente del servizio sanitario regionale che, tra le varie attività, ha competenza sulle procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Estar, a sua volta, sta già procedendo nel chiamare i medici dalla graduatoria (quella del novembre 2023) a partire da coloro che hanno già conseguito la specializzazione. In questi giorni si attendono le risposte degli interessati.

Trentuno è un numero che evidente che non servirà a colmare un deficit complessivo stimato su 57 carenze per tutti gli otto pronto soccorso aziendali, ma intanto rappresenta una boccata d’ossigeno. Ma come verranno distribuite le nuove assunzioni? "Sul fabbisogno e relative assegnazioni nei vari pronto soccorso aziendali – spiega la stessa azienda sanitaria in una nota – vengono seguite le indicazioni da parte del dipartimento di emergenza e urgenza e certamente anche il pronto soccorso di Empoli è fra le sedi dove saranno chiamati i medici dalla graduatoria. Prevalentemente – si ribadisce – saranno assegnati ai pronto soccorso".

i.p.