Nuova sede per lo Spi intitolata a Carlo Alberto Giani: "Un punto di riferimento per il nostro territorio"

Un servizio in più sul territorio. Si è tenuto giovedì il taglio del nastro della rinnovata sede dello SPI di Sovigliana alla presenza di tantissime persone e numerose autorità territoriali tra cui i sindaci Daniele Vanni di Vinci, Simona Rossetti di Cerreto Guidi e Alessio Mantellassi di Empoli insieme alla Segreteria Lega Spi Empolese Luciana Bellucci, Silvano Pini Segretario Generale Spi Empoli “Bruno Trentin”, Mario Batistini Segretario Generale Spi Firenze. Presenti anche l’onorevole Dario Parrini, l’assessore regionale Enrico Sostegni e la segreteria generale nazionale spi cgil tania scacchetti che, dopo essere intervenuti all’ assemblea generale provinciale tenutasi in mattinata alla Casa del Popolo di Sovigliana nella quale è stato valorizzato il ruolo del sindacato, affrontando moltissimi tematiche, soffermandosi in particolare sulla sanità e sulla legge di bilancio, nel pomeriggio si è tenuto il tagliato del nastro con l’ apertura delle porte alla cittadinanza che ha potuto visitare i nuovi locali. "Un punto di riferimento rinnovato e ampliato per il nostro territorio – commenta Silvano Pini – per garantire maggiori servizi grazie ai numerosi volontari che ogni giorno si adoperano per stare vicino ai cittadini".

Nella nuova sede, intitolata a Carlo Alberto Giani, sono stati appesi alle pareti gli attestati rilasciati ai lavoratori che hanno contribuito, con i loro versamenti, ad aprire questa sede diversi anni fa che si aggiunge a quella di Empoli e di Montelupo Fiorentino. "Una bella discussione fatta insieme a tanti amministratori locali e l’inaugurazione insieme a tutti i compagni e compagne – aggiunge Tania Scacchetti – mi hanno emozionata per l’orgoglio e l’amore che hanno nei confronti della camera del lavoro che è la casa dei lavoratori e dei pensionati, molto più di una sede in cui si tutelano le persone". "Una bella giornata – conclude Pini – con tantissime persone presenti e questo ci ha reso molto soddisfatti per l’impegno che mettiamo nello svolgere il nostro lavoro". Per info: 0571902671.