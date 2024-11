Nuova antenna, scatta la petizione: "Il progetto deve essere annullato"

I problemi legati alle concessioni di impianti per la telefonia mobile tornano in primo piano con una nuova segnalazione da parte del comitato Stop5GEmpoli-Valdelsa. "Durante l’assemblea convocata dal sindaco a Cortenuova il 28 ottobre e con la risposta dell’assessora all’ambiente il 30 ottobre in consiglio comunale, abbiamo appreso una vicenda sorprendente. Un’antenna di telefonia mobile, la cui richiesta era stata resa pubblica il 3 agosto e che non era prevista dal Piano delle antenne approvato dal consiglio comunale per aree pubbliche, ha ricevuto autorizzazione in tempi record. Appena un mese, in pieno agosto, su suolo pubblico". "Tutto questo – sottolinea il Comitato – è successo senza averne discusso in Consiglio comunale. Questa autorizzazione è stata concessa, a nostro avviso, contro ogni principio di trasparenza e correttezza istituzionale. L’antenna in questione sarà collocata in via Bertolaccini, a Cortenuova".

Un passaggio che al Comitato e ai numerosi cittadini che lo compongono non è piaciuto per niente. Al punto che hanno deciso di interrompere ogni rapporto con l’amministrazione guidata da Alessio Mantellassi e di lanciare una petizione popolare volta a ottenere la revoca dell’autorizzazione per l’installazione dell’antenna. "Noi, comitati di cittadini che da tempo ci opponiamo all’espansione incontrollata delle compagnie telefoniche – prosegue la nota del Comitato – riteniamo sia giunto il momento di interrompere qualsiasi dialogo con l’amministrazione comunale finché non sarà annullato l’atto unico del 6 settembre che consente alla compagnia di procedere con l’installazione dell’antenna. Abbiamo quindi ritenuto necessario avviare una petizione popolare di raccolta firme, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto Comunale, chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione. La petizione medesima è stata presentata alla segreteria del Comune il 5 novembre e la raccolta firme continuerà fino a gennaio 2025; nella prima settimana sono state raccolte oltre 400 firme".

"È un processo paziente il nostro – conclude il Comitato – avviato a maggio scorso, che sta dando i suoi frutti, riscontrato anche nell’attività di volantinaggio nei mercati e nel centro cittadino e non solo, l’aumento di consapevolezza e di sensibilità porta il singolo cittadino a cercarci come gruppo Stop5g attraverso i nostri contatti. Come Stop5GEmpoli-Valdelsa ribadiamo di mantenere sospese le nostre relazioni con l’amministrazione comunale fino alla revoca dell’autorizzazione concessa. E’ implicito che ogni cittadino può dialogare direttamente con l’amministrazione comunale se ritiene di farlo. Stop5GEmpoli-Valdelsa invita i cittadini di Empoli a firmare la petizione alla postazione del banchino in via del Giglio, 2. Saremo presenti il 16 novembre, dalle 15 alle 20; il 23 novembre, dalle 10 alle 20 e sabato 30 novembre dalle 10 alle 20. La raccolta firme è attiva dal 5 novembre 2024 al 3 gennaio 2025".