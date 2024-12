Montespertoli pareggia nell’ultima gara dell’anno

Montespertoli 0 Real Forte Querceta 0

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi, Corsi (57’ Vangi), Lotti, Maltomini, Gasparri (63’ Biliotti). A disp.: Romano, Biagi, Conti, Corradi, Lensi, Anichini, Marcacci. All: Sarti.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Vignali (66’ Pavlenko), Lucarelli, Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Bucchioni, Fortunati, Panicucci, Bartolini, Maurelli. A disp.: Luci, Frosina, Parducci, Quercetani, Stringara, Luchini, Bassi. All: Buglio

Arbitro: Casale di Siena (assistenti Scanu del Valdarno e Santaera di Pisa)

MONTESPERTOLI – Finisce a reti bianche l’anticipo del Molino del Ponte di Baccaiano tra Montespertoli e Real Forte Querceta. Un punto che permette ai padroni di casa di tenere a distanza gli avversari e di conseguenza la zona play-off. In avvio mister Sarti si affida al giovane tandem offensivo composto dai due prodotti del vivaio gialloverde Lotti (nella foto a sinistra) e Gasparri, giocandosi la carta del più esperto Vangi (nella foto a destra) a poco più di mezz’ora dal termine. Ma andiamo con ordine. Pronti via e il Montespertoli prende subito in mano le redini del gioco andando vicinissimo al vantaggio per tre volte tra il 15’ e il 20’, ma gli attaccanti gialloverdi peccano di precisione. Gli ospiti si chiudono nella propria metà campo e provano a ripartire in contropiede, ma nella prima frazione Biotti non deve compiere nessun intervento significativo. Anche nella ripresa, per la verità, la musica non cambia con i ragazzi di Sarti sempre a menar le danze ma poco incisivi in fase conclusiva. Le occasioni più ghiotte arrivano però in chiusura quando prima il Real Forte Querceta e poi il Montespertoli mancano per un soffio il vantaggio. Così alla fine finisce 0-0, un pareggio che tutto sommato può soddisfare entrambe le compagini anche se sul piano del gioco avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più il Montespertoli. Con questo punto, comunque, capitan Maltomini e compagni chiudono questo 2024 a quota 22, in pieno centro della classifica del girone A di Eccellenza. Dopo la pausa per le festività natalizia il Montespertoli riprenderà domenica 5 gennaio 2025 dalla difficile trasferta di Viareggio.

Simone Cioni