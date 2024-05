Monteluppolo. Musica e cibo a tutta birra

Tre giorni all’insegna della musica, della birra artigianale e dello street food. Sta per tornare nella città della ceramica la manifestazione promossa dai negozianti del locale Centro Commerciale Naturale Borgo degli Arlecchini, ’Monteluppolo’. Da domani fino a domenica prossima per le vie del borgo sulla Pesa riecheggeranno le note di un programma musicale quanto mai vario, che spazierà dal rock italiano al punk fino a qualche assaggio metal, senza farsi mancare il blues e i set acustici. Rispetto alle ultime edizioni, quest’anno ci saranno addirittura due palchi: quello principale in piazza della Libertà ospiterà le band, mentre in Corso Garibaldi sarà allestito uno spazio dedicato ai set acustici.

I concerti dal vivo si terranno tutti a partire dalle 21 con Fridas (band tutta al femminile) che aprirà il programma domani sera, seguito sabato da Baretto Way (gruppo empolese nato nel 2017) e World Plan (eclettico gruppo di San Miniato) mentre il gran finale di domenica sera sarà affidato a Thorns (tre ragazze e due ragazzi tutti giovanissimi) e Mess Excess (band Progressive Rock/Metal di Firenze attiva dal 2009). Questo per quanto riguarda il palco principale, mentre quello secondario di Corso Garibaldi vedrà protagonisti, nell’ordine, From Rhood to Blue, Karma e Francesco Pucci.

I birrifici artigianali presenteranno le loro proposte classiche e le nuove produzioni che accompagneranno le delizie del cibo di strada come hamburger, fritti di pesce, arrosticini, salsicce e molto altro. Immancabili i dolci dalla pasticceria alle crepes. Fra una golosità e un buon boccale di birra, sarà possibile visitare anche il mercatino dell’artigianato, in cui ci saranno stand per tutti i gusti con tanti oggetti particolari, rigorosamente fatti a mano. I birrifici presenti saranno: Baus Beer, Aries Beer, Birra Settantadue e Pandà’ndò. Insomma, dalle 18 di domani nel centro storico di Montelupo sarà ancora ’Monteluppolo Bier Fest’, manifestazione patrocinata dal Comune.