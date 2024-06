Messa in sicurezza: ok al progetto. Ora l’impresa per la realizzazione

L’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa ha approvato l’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. E nelle prossime settimane dovrebbe quindi essere individuata l’impresa che dovrà occuparsi dell’opera. Sono gli ultimi sviluppi del progetto legato a via Ildebrandino che riguarderà la messa in sicurezza e la riduzione del rischio idrogeologico della zona. Un primo passo sul piano burocratico era stato compiuto circa una settimana fa: il Comune di Cerreto Guidi ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’opera in questione, che dovrebbe a quanto pare avere un quadro di 549mila euro. E tramite il bando che sarà pubblicato dall’Unione sulla piattaforma regionale "Start", l’ente può andare alla ricerca di un operatore al quale affidare un intervento particolarmente sentito anche alla luce dell’impatto degli eventi atmosferici dello scorso autunno.

Il territorio comunale tutto (in particolare Stabbia) è del resto stato colpito con violenza dall’alluvione dello scorso 2 novembre, che ha costretto il Comune a mettere in atto interventi in somma urgenza per centinaia di migliaia di euro. Senza dimenticare che in precedenza la stessa via Ildebrandino aveva già evidenziato un dissesto franoso al quale porre rimedio. Dissesto idrogeologico e cura del territorio promettono insomma di essere temi prioritari anche durante il "Rossetti ter", che si aprirà con il primo consiglio comunale fissato per lunedì prossimo.