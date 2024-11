Manutenzione del territorio 13mila euro per le caditoie

In merito alla pulizia delle caditoie, il Comune di Capraia e Limite ha effettuato dallo scorso gennaio opere per circa 13mila euro complessivi. Altri interventi manutentivi analoghi sono stati programmati entro il mese prossimo e saranno effettuati in primis nella zona del Castello di Capraia. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, facendo il punto della situazione nel replicare ad un’interrogazione presentata dal gruppo di centrodestra Siamo Capraia e Limite. L’atto in questione si riferiva in particolare allo stato di via Valicarda, con l’opposizione che aveva denunciato una serie di perdite idriche e di problematiche relativa alla circolazione a causa dello stato dell’asfalto. Il Comune aveva già provveduto a segnalare tutto ad Acque ed i primi interventi sarebbero già stati portati a termine.

Il tema manutenzioni, del resto, è sempre più centrale nel dibattito pubblico e tra le priorità delle amministrazioni locali visti gli ultimi eventi accaduti sul territorio.