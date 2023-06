Lions Club donano macchinari per ossigenoterapia ad alti flussi alla Pediatria di Empoli

EMPOLI

Due macchinari per l’ossigenoterapia ad alti flussi vanno ad arricchire la dotazione della pediatria del San Giuseppe di Empoli grazie alla generosità di alcuni Lions Club del territorio. Si tratta di strumenti indispensabili per i piccoli pazienti con insufficienze respiratorie legate a problemi broncopolmonari o a patologie come bronchiolite, infezione virale molto diffusa tra i bambini. La consegna è avvenuta ieri mattina alla presenza della dottoressa Valentina Barletta, medico della direzione sanitaria; il dottor Roberto Bernardini, direttore pediatria Empoli; Federica Iannotta, coordinatore infermieristico pediatria, insieme a Clara Bertelli, presidente Circoscrizione Lions Empoli Ferruccio Busoni; Damiano Bonifacio Lions Empoli, Luciano Signorini Lions Certaldo Boccaccio; Paola Dondoli, presidente Lions Certaldo Boccaccio; Stefano Mariotti Lions Vinci e Paolo Sardelli, Lions Barberino Tavarnelle.

"Questi strumenti sono utilizzati sia in modalità neonatale, pediatrica, che per età adulta ed offrono la possibilità di diffondere ossigeno in modo costante ed utile per gestire al meglio casi di epidemia di bronchiolite come accaduto questo inverno – spiega il dottor Bernardini – Avere a disposizione un numero sufficiente di macchinari come questo riduce la possibilità di trasferimento dei piccoli pazienti in altri presidi ospedalieri. La direzione sanitaria del presidio ospedaliero, insieme al reparto di pediatria, ringrazia sentitamente i donatori per il gesto di solidarietà mostrato".