L’incontro con il talento dei fumetti

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Lucca Comics, ma intanto la manifestazione più importante del settore fumetti e giochi fa tappa anche a Certaldo, nello specifico a Decimo Pianeta. Oggi alle 17, sarà ospite nel negozio di viale Fabiani Claudio Sciarrone (nella foto) uno dei maggiori talenti internazionali del fumetto Disney. Oltre a essere tra i creatori di Pkna, ha infatti disegnato anche gli adattamenti a fumetti di diversi film tra cui Atlantis, Alla ricerca di Nemo e Wall•e. Per Nickelodeon negli Usa disegna le Tartarughe Ninja. È autore completo, tra le altre, della serie Foglie Rosse per Topolino Magazine. Per Marvel e Disney ha reinterpretato Spider Man in una nuova serie internazionale a fumetti. Collabora con diversi ambiti artistici, dai videogiochi per Nintendo e 505 Games di cui è designer di personaggi, ambienti e accessori per la serie internazionale Diva Girls, alla musica, collaborando con la band Punkreas, con Giorgio Ciccarelli (ex Afterhours) anche in live show, fino alla collaborazione con Paola Zukar e Fabri Fibra. Per la tv realizza le illustrazioni per la trasmissione Delitti Rock, è co ideatore della serie animata Le Nuove Avventure di Jules Verne e illustra tutte le carte delle edizioni tv del Mercante in Fiera.