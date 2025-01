Lettura del Decameron a Casa Bocaccio

CERTALDOTutto pronto a Certaldo per il primo appuntamento del nuovo anno con il Decameron. Come ogni secondo venerdì del mese, infatti, domani sera alle 21.30 a Casa Boccaccio a Certaldo Alto si terrà la quarta lettura della diciottesima edizione della rassegna "Si racconta le novelle del Boccaccio". Stavolta ad essere protagonista l’ottava novella della quarta giornata, la sezione dell’opera in cui Boccaccio parla degli amori infelici: "Girolamo ama la Salvestra; va, costretto da’ prieghi della madre, a Parigi; torna e truovala maritata; entrale di nascoso in casa e muorle allato; e portato in una chiesa, muore la Salvestra allato a lui". La storia di un amore, quello tra Girolamo, figlio di un ricco mercante, e Salvestra, la figlia di un sarto che abita nella stessa via, che viene osteggiato fino al triste epilogo che vede i due giovani morire uno di fianco all’altra. A dare voce a questa parte del Decameron sarà Lucia Succi (nella foto), accompagnata da Alessio Montagnani alla chitarra classica. Per partecipare è consigliata la prenotazione, da effettuare scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0571 663580. "Si racconta le novelle del Boccaccio" è un progetto di Associazione Polis e Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, in collaborazione con il Comune di Certaldo, sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, a cura di Oranona Teatro.